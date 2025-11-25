Rayados pierde a Lucas Ocampos para los cuartos de final contra el América

Este martes, a menos de 24 horas para que Rayados reciba al América en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, el futbolista argentino Lucas Ocampos se convirtió en una baja sensible para el Monterrey, ya que se someterá a una cirugía que lo alejará de las canchas.

A través de un comunicado, los Rayados compartieron un reporte médico que hace oficial la baja del atacante de la Pandilla.

Lee también Allan Saint-Maximin es baja en el América para la ida de los cuartos de final contra Monterrey; este es el motivo

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar", comunicó el cuadro regiomontano.

"El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión", agregan en el mismo.

Esta se convierte en una baja sensible para Domenec Torrent, ya que Ocampos, aunque no jugó todos los partidos del torneo regular, aportó 6 asistencias y 5 goles al equipo. Los Rayados pierden un hombre importante al ataque.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025?