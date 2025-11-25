Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025?

Este miércoles empezará oficialmente la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la particularidad de que tres partidos se llevarán a cabo el mismo día tanto mañana como el sábado.

Llegó el momento de la verdad, donde los equipos empiezan su camino al título y a lo largo de los cuartos de final, seis partidos serán transmitidos por televisión abierta y dos de ellos por YouTube, de manera gratuita.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales de transmisión de los cuartos de final del Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX?

Miércoles 26 de noviembre (IDA)

FC Juárez vs Toluca

Horario: 19:00 horas

Canales: Azteca 7

Monterrey vs América

Horario: 21:10 horas

Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Tijuana vs Toluca

Horario: 23:00 horas

Canales: Fox y Caliente TV

Jueves 27 de noviembre (IDA)

Chivas vs Cruz Azul

Horario: 20:07 horas

Canales: Prime Video

Sábado 29 de noviembre (VUELTA)

América vs Monterrey

Horario: 17:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Toluca vs FC Juárez

Horario: 19:05 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Tigres vs Tijuana

Horario: 21:10 horas

Canales: Azteca 7

Domingo 30 de noviembre (VUELTA)

Cruz Azul vs Chivas

Horario: 19:00 horas

Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

