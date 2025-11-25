Más Información

Artesanos Metepec golea en el Torneo Internacional Premier; Alacranes de Durango caen ante Atlético Vélez Sarsfield

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025?

André Jardine confiesa que al América “le hace falta el estadio Azteca”

André Jardine defiende al América de críticas por los días y horarios de Liguilla: Busquen fuentes correctas

América: Henry Martín y Álvaro Fidalgo, listos para jugar la Liguilla, revela André Jardine

Este miércoles empezará oficialmente la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la particularidad de que tres partidos se llevarán a cabo el mismo día tanto mañana como el sábado.

Llegó el momento de la verdad, donde los equipos empiezan su camino al título y a lo largo de los cuartos de final, seis partidos serán transmitidos por televisión abierta y dos de ellos por YouTube, de manera gratuita.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales de transmisión de los cuartos de final del Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Liga MX?

Miércoles 26 de noviembre (IDA)

FC Juárez vs Toluca

  • Horario: 19:00 horas
  • Canales: Azteca 7

Monterrey vs América

  • Horario: 21:10 horas
  • Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Tijuana vs Toluca

  • Horario: 23:00 horas
  • Canales: Fox y Caliente TV

Jueves 27 de noviembre (IDA)

Chivas vs Cruz Azul

  • Horario: 20:07 horas
  • Canales: Prime Video

Sábado 29 de noviembre (VUELTA)

América vs Monterrey

  • Horario: 17:00 horas
  • Canales: TUDN, Canal 5, VIX y Layvtime (Canal de YouTube de Miguel Layún)

Toluca vs FC Juárez

  • Horario: 19:05 horas
  • Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

Tigres vs Tijuana

  • Horario: 21:10 horas
  • Canales: Azteca 7

Domingo 30 de noviembre (VUELTA)

Cruz Azul vs Chivas

  • Horario: 19:00 horas
  • Canales: TUDN, Canal 5 y VIX

