Más Información

Allan Saint-Maximin es baja en el América para la ida de los cuartos de final contra Monterrey; este es el motivo

Allan Saint-Maximin es baja en el América para la ida de los cuartos de final contra Monterrey; este es el motivo

David Faitelson comparó al histórico Jorge Campos con Shohei Ohtani

David Faitelson comparó al histórico Jorge Campos con Shohei Ohtani

Checo Pérez habló sobre cómo vivió el favoritismo de Red Bull hacia Max Verstappen: "No me podía enfrentar al sistema"

Checo Pérez habló sobre cómo vivió el favoritismo de Red Bull hacia Max Verstappen: "No me podía enfrentar al sistema"

Artesanos Metepec golea en el Torneo Internacional Premier; Alacranes de Durango caen ante Atlético Vélez Sarsfield

Artesanos Metepec golea en el Torneo Internacional Premier; Alacranes de Durango caen ante Atlético Vélez Sarsfield

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025?

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025?

Casi a 24 horas del comienzo del partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura 2025 entre Rayados de Monterrey y el América, el equipo dirigido por André Jardine sufrió una baja sensible. , el atacante francés, se perderá el duelo en el Gigante de Acero.

Saint-Maximin ni siquiera realizó el viaje a la ciudad de Monterrey, donde se llevará a cabo el partido de ida, por un cuadro de fiebre.

Lee también

León Lecanda, reportero de ESPN, publicó en redes sociales que "Allan Saint-Maximin es baja para la ida de Cuartos de Final ante Rayados por un fuerte cuadro de gripe y fiebre, que le impidieron al delantero francés salir de la cama y viajar hoy con el equipo a Monterrey".

Esos dichos son respaldados con las publicaciones del América en X, antes Twitter, donde se ve que el francés no fue parte de la delegación azulcrema que viajó a la Sultana del Norte para el primer episodio de los cuartos de final contra la Pandilla.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS