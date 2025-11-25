Allan Saint-Maximin es baja en el América para la ida de los cuartos de final contra Monterrey; este es el motivo

Casi a 24 horas del comienzo del partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura 2025 entre Rayados de Monterrey y el América, el equipo dirigido por André Jardine sufrió una baja sensible. Allan Saint-Maximin, el atacante francés, se perderá el duelo en el Gigante de Acero.

Saint-Maximin ni siquiera realizó el viaje a la ciudad de Monterrey, donde se llevará a cabo el partido de ida, por un cuadro de fiebre.

León Lecanda, reportero de ESPN, publicó en redes sociales que "Allan Saint-Maximin es baja para la ida de Cuartos de Final ante Rayados por un fuerte cuadro de gripe y fiebre, que le impidieron al delantero francés salir de la cama y viajar hoy con el equipo a Monterrey".

Esos dichos son respaldados con las publicaciones del América en X, antes Twitter, donde se ve que el francés no fue parte de la delegación azulcrema que viajó a la Sultana del Norte para el primer episodio de los cuartos de final contra la Pandilla.

