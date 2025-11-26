Rayados de Monterrey vs América - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Esta noche los Rayados de Monterrey reciben en el estadio BBVA al América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

Uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final tendrá algunas bajas importantes. Por un lado, Lucas Ocampos y Carlos Salcedo no jugarán para Monterrey, mientras que el América sentirá la baja de Allan Saint-Maximin.

Los dirigidos por André Jardine buscarán dar el primer golpe en el Gigante de Acero para llegar con ventaja al estadio Ciudad de los Deportes el sábado. Sin embargo, el América tiene apenas 2 victorias en 10 años visitando la casa de los Rayados.

Monterrey no perdió como local en el torneo regular, así que buscará hacer pesar su hogar para golpear a las Águilas y evitar que lleguen a su quinta final consecutiva.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

MONTERREY VS AMÉRICA: MINUTO A MINUTO

LOS 11 DE AMÉRICA

LOS 11 DE RAYADOS