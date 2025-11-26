Más Información

Resultado: Toluca pega primero en la frontera y toma ventaja en la serie ante Bravos

Resultado: Toluca pega primero en la frontera y toma ventaja en la serie ante Bravos

Rayados de Monterrey vs América - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Rayados de Monterrey vs América - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

Humberto "Chupete" Suazo es homenajeado en Monterrey; una calle llevará su nombre

Humberto "Chupete" Suazo es homenajeado en Monterrey; una calle llevará su nombre

Uziel Muñoz lanza poderoso mensaje a sus compañeros atletas para no perder el foco: "Muchos están aquí no por el deporte, sino por otra cosa".

Uziel Muñoz lanza poderoso mensaje a sus compañeros atletas para no perder el foco: "Muchos están aquí no por el deporte, sino por otra cosa".

El 'Güerito de Tepito' es recibido como héroe tras su primera victoria como profesional: "Fue una experiencia muy grande"

El 'Güerito de Tepito' es recibido como héroe tras su primera victoria como profesional: "Fue una experiencia muy grande"

Esta noche los reciben en el estadio BBVA al América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

Uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final tendrá algunas bajas importantes. Por un lado, Lucas Ocampos y Carlos Salcedo no jugarán para Monterrey, mientras que el América sentirá la baja de Allan Saint-Maximin.

Lee también

Los dirigidos por André Jardine buscarán dar el primer golpe en el Gigante de Acero para llegar con ventaja al estadio Ciudad de los Deportes el sábado. Sin embargo, el América tiene apenas 2 victorias en 10 años visitando la casa de los Rayados.

Monterrey no perdió como local en el torneo regular, así que buscará hacer pesar su hogar para golpear a las Águilas y evitar que lleguen a su quinta final consecutiva.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

Lee también

MONTERREY VS AMÉRICA: MINUTO A MINUTO

LOS 11 DE AMÉRICA

LOS 11 DE RAYADOS

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS