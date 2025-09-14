Rayados de Monterrey se coloca como líder del Apertura 2025 tras derrotar a Querétaro

Una victoria con sabor a liderato. Monterrey logró imponerse por la mínima a Querétaro en su visita al Estadio Corregidora, para colocarse en la cima de la clasificación del Apertura 2025.

La primera parte del encuentro registró tres acciones de peligro, todas por parte de Rayados. En apenas dos minutos de juego, Fidel Ambriz probó suerte desde fuera del área, pero su disparo fue contenido sin problemas por José Hernández.

El marcador se abrió al minuto 24 con la anotación de Germán Berterame, quien aprovechó un rebote en el área de Gallos para mandar a guardar el balón al fondo de la red. El argentino mató el esférico con el pecho para después rematar con la pierna derecha y hacer su quinto tanto de la temporada.

A partir de ese momento, el duelo no tuvo nada más que ofrecer, solamente faltas por parte de ambas escuadras y amarillas.

Los primeros instantes del segundo tiempo arrancaron grises, tal y como terminó la primera mitad. Sin embargo, el duelo vivió sus mejores momentos pasando la hora de juego.

Rayados pareció haber caído en un momento de relajación, por lo que le abrieron la puerta a los Gallos para que se crecieran en el partido y tuvieran unas cuantas acciones de peligro sobre el arco de Santiago Mele.

Al 62', Lucas Rodríguez prendió el balón de volea, pero su remate se fue por un costado del arco rayado. Un minuto más tarde, Armenta sacó un potente disparo desde fuera del área que levantó de sus asientos a los aficionados que ahogaron su grito.

Esas dos oportunidades de Querétaro ocasionaron el despertar de la ofensiva de Rayados, que incomodó a la zaga local.

Berterame aprovechó una descolgada para sacar un potente disparo a la base del poste derecho de Hernández, quien ejecutó un gran lance para evitar el doblete del seleccionado mexicano al 65'.

Ya en la recta final del juego, al 85', Lucas Ocampos remató un extraordinario centro de Sergio Canales, pero se encontró con el guante de Hernández que evitó la caída de su arco con una gran atajada.