Liga MX: Atlético de San Luis vs Xolos EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Victoria de Chivas en el Clásico Nacional no fue un golpe de suerte; Gabriel Milito pide no menospreciar a sus jugadores

Canelo Álvarez se manifiesta en redes tras derrota ante Crawford: "Me siento orgulloso"

Flag football: México se lleva doble oro en el Campeonato Continental de las Américas de la IFAF

NFL: Dallas Cowboys vencen 40-37 a Giants con gol de campo de Aubrey en tiempo extra

La victoria de Chivas en el le permitió al estratega argentino, Gabriel Milito, un respiro. El peso de sus hombros se aligeró, después de conquistar una segunda victoria para el “Rebaño Sagrado” en el Apertura 2025.

Sin embargo, no quiso calificar el triunfo de los rojiblancos como un golpe de suerte. Por el contrario, le molestó el discurso que se desató una vez concluido el compromiso: “Vinimos a ganar e hicimos mérito para hacerlo. [...] No vamos a menospreciar a los jugadores, se entregan al máximo. Creo que merece respeto el equipo. El que quiera ver como batacazo, que lo vea como quiera, esa es la mentalidad y grandeza del equipo. Eso nos obliga el escudo”, aseveró en conferencia de prensa posterior al partido.

Bajo la noche del estadio Ciudad de los Deportes, las anotaciones del “PiojoAlvarado y de la “HormigaGonzález le dieron una significativa victoria a Chivas. Además de que rompieron con el invicto de las “Águilasdel América e impidieron que levantaran la corona de cien triunfos en la historia del Clásico de México.

Milito pidió paciencia, especialmente porque —en sus palabras— la victoria de los rojiblancos fue justa: “Entiendo la exigencia, pero hay que construir desde el trabajo y la paciencia, la exigencia interna. Sabemos al club que representamos, lo que tiene que pelear Chivas”.

Con el ánimo en lo alto por regresar al sendero del triunfo y sobre todo, ante su acérrimo rival, el "Rebaño Sagrado" disputará el partido que le falta jugar contra Tigres, cumpliendo con la primera fecha faltante del torneo.

¿Cuándo será el próximo partido de Chivas?

Miércoles, 17 de septiembre

  • Chivas vs Tigres | 19:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

