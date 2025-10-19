Más Información

¿Quién manda en la Liga MX? Así está la tabla del Apertura 2025

Renata Zarazúa se proclama campeona del W100 Macon al derrotar a Anna Rogers

En Pumas, mantienen la esperanza de clasificar a Liguilla: “Podemos ser un equipo peligroso para todos”

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Mbappé lidera victoria del Real Madrid sobre Getafe para regresar al liderato de LaLiga

La Jornada 13 del Apertura 2025 llegó a su fin con emociones al límite, goles en abundancia y movimientos clave en la tabla general.

El Clásico Joven se robó los reflectores con la victoria de Cruz Azul sobre el América, resultado que le permitió a La Máquina arrebatarle el subliderato a las Águilas.

Por su parte, Toluca reafirmó su liderato con una contundente goleada sobre Querétaro, consolidándose como el principal candidato al título y único equipo clasificado, hasta ahora, a la Liguilla.

Con solo cuatro fechas por disputarse, la pelea por los boletos a la Liguilla y el Play-In está más cerrada que nunca. ¿Quiénes se perfilan como favoritos y quiénes están en riesgo de quedarse fuera? Consulta la tabla general actualizada del Apertura 2025 y descubre cómo marcha tu equipo rumbo a la recta final del torneo.

