Querétaro vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de abril

Ya sólo quedan dos jornadas para el inicio de la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y aunque ya tiene su lugar asegurado, Cruz Azul quiere mantenerse en los primeros cuatro lugares de la tabla.

Con 29 puntos y ubicados en la cuarta posición, La Máquina de Nicolás Larcamón llega al compromiso contra el Querétaro con la obligación de ganar y terminar con la racha de ocho partidos sin triunfos.

Los Cementeros no consiguen la victoria desde el pasado 10 de marzo, cuando vencieron (2-3) a Monterrey en la Ida de los Octavos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Un empate combinado con una victoria del Toluca los desplazaría a la quinta posición de la tabla, por lo que el duelo de hoy es clave para los de La Noria, que ya también quedaron fuera de la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, los Gallos Blancos deben ganar para mantener la esperanza de colarse a la Liguilla. Con un empate o una derrota se sumarán a la lista de los equipos eliminados en el Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Cruz Azul?

Cruz Azul debe cortar su mala racha para mantenerse en los primeros cuatro lugares de la clasificación; hoy visita el estadio Corregidora de Querétaro.

Fecha: Martes 21 de abril

Horario: 19:00

Transmisión: FOX One y FOX+

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