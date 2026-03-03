Pumas vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de Liga MX HOY martes 3 de marzo

Los Pumas y el Toluca se enfrentan en un partido de Liguilla adelantado; protagonizan el mejor duelo de la Jornada 9 del Clausura 2026.

El equipo de Efraín Juárez recibe al de Antonio Mohamed, quien vivirá un nuevo regreso al estadio Olímpico Universitario.

El conjunto auriazul, que tiene el mejor ataque con 15 goles anotados, mide fuerzas con el escarlata, que tiene la mejor defensa con sólo dos dianas recibidas.

Además, ambos ponen en juego su invicto; son los únicos clubes que todavía no saben lo que es perder en el actual torneo de la Liga MX.

El Club Universidad Nacional cuenta con cuatro victorias (Tigres, Santos, Puebla y Monterrey) y cuatro empates (Querétaro, León, Atlas y Tijuana), por lo que suma 16 puntos de 24 posibles.

Por su parte, el bicampeón del futbol mexicano tiene cinco triunfos (Monterrey, Santos, Tijuana, Necaxa y Chivas) y tres empates (Tigres, Puebla y Cruz Azul); acumula 18 unidades.

Lee También Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 8?

El cuarto general mide fuerzas con el segundo, en un encuentro directo por los primeros lugares de la tabla; el ganador, dormirá siendo el superlíder del Clausura 2026.

Cabe resaltar que los Pumas se vuelven fuertes cada vez que reciben al Toluca en CU, ya que no pierden un partido de Liga MX desde el Clausura 2018, es decir, han pasado casi ocho años desde aquella derrota.

Suman siete partidos consecutivos sin caer en el inmueble auriazul, con saldo de cuatro victorias y tres empates, por lo que tratarán de mantener su racha de imbatibilidad esta noche.

Efraín Juárez y sus dirigidos tienen una verdadera prueba de fuego y tratarán de demostrar que el invicto que viven no es un espejismo.

Por su parte, el conjunto de Antonio Mohamed no tiene nada que demostrar, pero un triunfo y mantener el invicto le permitiría ser el principal candidato para levantar el título de la Liga, MX, por tercera ocasión consecutiva.

Lee También Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 8?

Horario y canales para ver EN VIVO el Pumas vs Toluca HOY