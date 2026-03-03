Los Pumas y el Toluca protagonizan, esta noche, el plato fuerte de la Jornada 9. Un duelo de Liguilla adelantado.

Los dos únicos equipos que se mantienen invictos en el Clausura 2026 miden fuerzas en el estadio Olímpico Universitario.

El mejor ataque se enfrenta a la mejor defensa. El equipo de Efraín Juárez tiene 15 goles a favor, mientras que el de Antonio Mohamed apenas ha recibido dos.

El segundo contra el cuarto chocan con el objetivo de seguir en la pelea por la parte alta de la tabla. Su objetivo es quedarse con los tres puntos, para seguir de cerca al líder, el Cruz Azul.

El conjunto universitario tratará de alargar su racha de imbatibilidad en CU. Ya suma cinco juegos seguidos de Liga MX sin perder como local, con tres victorias y dos empates.

Además, ante los Diablos Rojos, no pierde en el inmueble auriazul desde el Clausura 2018. El 11 de marzo se cumplirían ocho años.

Ya son siete partidos (cuatro victorias y tres empates) en fila sin permitir un triunfo escarlata en la capital. Hoy, buscará extender esa racha.

Ante el Toluca, los Pumas tendrán una verdadera prueba de fuego; de superarla, despejarán todas las dudas y dejarán en claro que el momento que viven no es un espejismo.

Quitando a los Tigres, no se han enfrentado a algún serio candidato al título. Hoy lo harán.