Pumas vs Santos: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

Los Pumas reciben esta tarde al Santos en el estadio Olímpico Universitario con la obligación de ganar para mantener el invicto y demostrar que pueden hacerse fuertes en casa.

El equipo de Efraín Juárez le hace los honores a los Guerreros, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 del Liga MX.

Los del Pedregal necesitan urgentemente el historial negativo que tienen en CU, donde no han podido demostrar que son fuertes.

En el actual torneo, el conjunto universitario no ha podido ganar luego de dos partidos jugados como local; suma dos empates (Querétaro y León).

Únicamente, ha podido acumular dos de seis puntos posibles, por lo que tiene la urgencia de sumar de a tres frente a la afición auriazul.

Además, en el último año, los Pumas apenas pudieron conseguir cinco triunfos (Necaxa, Tijuana, Atlas, Santos y Mazatlán FC), es decir, equipos de menos nivel en el futbol mexicano.

De las Liguillas del Clausura y Apertura 2025, sólo los Rayos fueron capaces de clasificar a una; para dimensionar a qué clubes sí pudo vencer.

Con las dos jornadas que ha jugado en CU en el naciente certamen, el Club Universidad Nacional cuenta con un porcentaje de victoria del 26.31%. Una estadística baja para sus estándares.

Hoy, está cumpliendo 89 días sin poder ganar como local; su último triunfo fue el 2 de noviembre ante los Xolos en el pasado torneo.

Por su parte, el Santos de Franciso Rodríguez visita la capital del país con la necesidad de lograr su primer triunfo en el Clausura 2026.

Con dos derrotas (Necaxa y Toluca) y un empate (FC Juárez), los Guerreros apenas han sumado un punto luego de las tres primeras fechas.

Además, para su mala fortuna, han recibido ocho goles, que los convierte en la segunda defensa más goleada del torneo.

La misión del conjunto de la Comarca Lagunera es salir de los últimos lugares de la tabla general para no rezagarse tan temprano en el certamen, por lo que deberá imponerse a los Pumas.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido Pumas vs Santos de la Liga MX