Pumas vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX; HOY, domingo 31 de agosto

Los Pumas se presentan en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX con la única obligación de ganar.

El equipo de Efraín Juárez no se puede permitir sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que necesita quedarse con los tres puntos sí o sí.

El Club Universidad Nacional recibirá al Atlas este domingo 31 de agosto en el estadio Olímpico Universitario, con la presión al máximo por conseguir el triunfo.

Lee también: Etiopía conquista el Maratón de la Ciudad de México; Tadu Abate y Bekelech Gudeta se imponen en las calles capitalinas

📝 Les presentamos el dato @calientesports sobre el encuentro de esta tarde ante Atlas.

¡Regístrate ya en https://t.co/3YmrLqlT27 y recibe $1000 🤑

de regalo para meterle a nuestros Pumas!



📲 https://t.co/uV1VAc5GPg#ApuestaEnCaliente 🔥 pic.twitter.com/9LCnCyUnm6 — PUMAS (@PumasMX) August 31, 2025

Los del Pedregal únicamente han podido sumar tres de las últimos nueve unidades posibles y han dejado escapar cuatro valiosos en casa, así que deberán hacer que CU se convierta otra vez en una fortaleza.

En las seis fechas que han transcurrido del actual torneo, los Pumas cuentan con seis puntos de 18 y se encuentran ubicados en la decimosegunda posición de la tabla general.

De momento, están más cerca del fondo de la clasificación (dos unidades) que de la zona de Liguilla directa (siete), por lo que necesitan urgentemente alejarse de los últimos lugares y acercarse a la parte alta, si sueñan con clasificar a la Fiesta Grand del futbol mexicano.

Ante los Rojinegros, los Universitarios no han obtenido los mejores resultados en sus más recientes enfrentamientos y ya acumulan tres juegos en fila sin poder derrotarlos, con saldo de dos empates y una derrota.

Lee también: Resultado: América, sin su afición, vence a Pachuca en el Ciudad de los Deportes; Allan Saint-Maximin anota de nuevo

¡Siéntense todos que La Academia va a comenzar con la clase en Ciudad Universitaria! 📚✏️



Hoy serán los Académicos los que darán cátedra y volarán en la máxima casa de estudios de México junto a @VivaAerobus 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente 🦊 pic.twitter.com/xMwVq4Fo4o — Atlas FC (@AtlasFC) August 31, 2025

Aunque, en el inmueble auriazul, sólo han perdido uno de sus 10 últimos duelos recibiendo a los Zorros, por lo que saben defender su casa.

Por su parte, el Atlas se encuentra en una etapa de transición luego de la salida de Gonzalo Pineda y la llegada Diego Cocca.

Hasta la sexta fecha, el equipo tapatío ha sumado cinco de los 18 puntos disponibles, por lo que se ubica en el puesto 15 de la tabla general.

De esta manera, este será un duelo directo para no rezagarse en la clasificación y acercarse a la zona del Play-In, así que la obtención de los puntos será fundamental para ambas causas.

Horario y canales para ver EN VIVO el Pumas vs Atlas de la Liga MX

Pumas vs Atlas