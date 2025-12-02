Pumas presenta a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón

Más Información
Una nueva era, en la parte deportiva, ha incluso iniciado en los Pumas. Antonio Sancho fue presentado oficialmente como nuevo vicepresidente deportivo de la institución auriazul, en sustitución de Miguel Mejía Barón.
Toño regresa, por segunda ocasión como directivo, al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Su primera etapa fue entre 2014 y 2016.
A diferencia de hace 11 años que vivió su primera oportunidad, ahora el reto es mayúsculo. El conjunto universitario va para 15 años sin poder salir campeón. En aquel momento, apenas sumaba tres.
EN BREVE MÁS INFORMACIÓN…
