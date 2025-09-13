Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Mazatlán FC con doblete de Guillermo Martínez

Los Pumas de Efraín Juárez tuvieron una noche de auténtica resurrección en la Perlad del Pacífico

El equipo universitario, a diferencia de otros partidos, no sufrió con el tema de la contundencia y le pasó por encima (1-4) al Mazatlán FC en el estadio El Encanto.

Sorprendentemente, los héroes que le dieron la victoria y los tres puntos a la escuadra auriazul fueron Guillermo Martínez, Alan Medica y José Juan Macías, tres futbolistas que habían estado en el ojo del huracán en las últimas semanas.

El Memote consiguió un doblete y cortó su impresionante racha negativa de no poder marcar. El primero lo hizo desde los once pasos y el segundo con la habilidad que lo caracterizas para desmarcarse, ya que únicamente tuvo que empujar el balón.

Por su parte, los dos últimos refuerzos de los Pumas fueron los que se hicieron presentes en el marcador. A pesar de las críticas que recibieron, ya se estrenaron como goleadores con la camiseta universitaria.

El propio JJ marcó desde el manchón de penalti, con una definición tranquila y precisa, y volvió a anotar en la Liga MX luego de casi nueve meses.

Con el contundente triunfo, Los del Pedregal llegaron a 12 unidades y escalaron hasta la octava posición de la clasificación general, por lo que se encuentran afianzados en la zona lel Play-In.

Además, el equipo de Efraín Juárez alcanzó seis jornadas consecutivas sin perder, con saldo de tres triunfos (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

El Club Universidad Nacional también alargó su racha invicta ante los Cañoneros, ya que ahora cuentan con 11 partidos sucesivos sin perder.

El equipo mazatleco nunca ha podido derrotar a los Pumas, aunque ha rescato cinco empates. La victoria queda pendiente para el próximo compromiso.

Ahora, el conjunto auriazul tendrá que demostrar esta misma contundencia en las próximas fechas cuando se enfrente a rivales de otra categoría en la segunda parte del calendario del Apertura 2025 de la Liga MX: Tigres, América, Chivas, Monterrey y Cruz Azul.

