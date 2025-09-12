Pumas golea al Mazatlán FC con doblete de Guillermo Martínez y alarga su racha invicta

Finalmente, la contundencia no les pasó factura. Los Pumas golearon (1-4) al Mazatlán FC en el estadio El Encanto, en un partido redondo para los de Efraín Juárez.

Tres héroes inesperados aparecieron en el inmueble de los Cañoneros, para darle el triunfo y los tres puntos al conjunto auriazul: Guillermo Martínez, Alan Medina y José Juan Macías.

La presencia de Adonai Escobedo se hizo notar desde muy temprano en el partido. Antes del minuto 10, el árbitro central señaló una pena máxima a favor del equipo universitario, por una falta sobre Guillermo Martínez dentro del área mazatleca.

Acción rigorista, pero que el propio Memote no desperdició. Con un zurdazo al medio, el centrodelantero mexicano abrió el marcador en la Perla del Pacífico y rompió su larga sequía goleadora

Los Pumas se encontraban tranquilos con el marcador a su favor, pero, antes de que terminara la primera mitad, consiguieron ampliar la ventaja.

De nueva cuenta, Guillermo Martínez aprovechó una gran jugada colectiva. Apareció completamente solo dentro del área rival y únicamente tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes (49').

La anotación del Memote fue anulada y el suspenso apareció en el inmueble de Mazatlán; sin embargo, el VAR confirmó que se encontraba correctamente en posición y válido el tanto auriazul. Doblete del criticado atacante que recibe cierta tranquilidad, luego de jornadas complicada por sus constantes errores.

La primera parte estaba por concluir, pero todavía faltaba más emoción. Fábio Gomes acercó a los Cañoneros (52') en el marcador, con una tranquila definición que ni Keylor Navas pudo detener.

No obstante, el histórico arquero costarricense terminó siendo factor para que el Club Universidad Nacional se quedara con el triunfo y con los tres puntos.

Primero, el excancerbero del Real Madrid le detuvo un disparo desde el manchón de penalti a Nicolás Benedetti, que se hubiera significado el empate. Con esa jerarquía que lo caracteriza, el tico se agigantó y evitó la igualada mazatleca.

Después, en los minutos finales, volvió a ser factor para que los Pumas no dejaran escapar la victoria que, prácticamente, era suya. Una atajada fenomenal para conservar el marcador a su favor.

Para cerrar la noche con broche de oro, Alan Medina se mandó un golazo desde fuera del área. Zapatazo impecable que significó el último clavo en el ataúd. Primer gol para el centrocampista mexicano con su nueva camiseta.

Además, José Juan Macías también consiguió su primera anotación con el equipo auriazul. Noche de resurrección para tres futbolistas sumamente criticados en las últimas semanas.

El equipo de Efraín Juárez le arrebató tres puntos más que valiosos a los Cañoneros en su propia casa y se afianzó a la zona del Play-In.