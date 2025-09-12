El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano luego de la pausa por la Fecha FIFA, con el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Pumas visitan esta noche al Mazatlán FC en el estadio El Encanto, con el firme objetivo de mantener la racha positiva sin conocer la derrota en el actual torneo.

El conjunto universitario ya suma cinco fechas consecutivas sin perder, con saldo de dos victorias (Querétaro y Atlas) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez necesita comenzar a ser más contundente frente al marcó rival porque ya no pueden permitirse dejar escapar puntos, sobre todo pensando en la segunda parte del certamen.

De momento, Los del Pedregal ocupan la décima posición de la tabla general con 10 puntos luego de las primeras siete jornadas, es decir, se encuentran con la necesidad de afianzarse en la zona del Play-In.

Además, el duelo contra los Cañoneros es directo por las últimas posiciones de dicha zona, por tal motivo es fundamental para las aspiraciones de los Pumas de arrebatarles los tres puntos en su propia casa.

La escuadra de la Perla del Pacifico se mantiene al acecho en el decimosegundo lugar con seis puntos, tan solo tres por debajo de su oponente de esta noche.

Un dato positivo para el Club Universidad Nacional es que nunca ha perdido ante el Mazatlán FC en la historia.

Es una realidad que los Cañoneros cuentan con pocos años desde su creación, por lo que apenas tienen 10 enfrentamientos de Liga MX ante los auriazules, pero en ninguno han podido ganar.

Con un saldo positivo, los Pumas suman victorias y cinco empates contra los mazatlecos, por lo que este viernes 12 de septiembre buscarán mantener la inercia positiva.

Además, se sus últimos tres compromisos, los universitarios han sumado los nueve puntos posibles y, en los últimos tres juegos en El Encanto, también ha sumado únicamente victorias.

Horario y canales para ver EN VIVO Mazatlán FC vs Pumas HOY

Mazatlán FC vs Pumas