Tunden y acusan de racismo al Genoa por polémica fotografía de Johan Vásquez: "Es muy ofensivo"

El Genoa de la Serie A anunció hace unas horas, mediante sus redes sociales, la renovación del defensor mexicano Johan Vásquez, quien, luego de un tiempo en la institución, firmó un nuevo contrato hasta 2028.

El exjugador de Pumas, quien había batallado para sumar minutos y ser protagonista en el futbol italiano, encontró en el equipo la fórmula para convertirse en uno de los mejores centrales de la competencia.

De la mano de Patrick Vieira, Vásquez alcanzó su mejor versión, misma que le ha permitido ser capitán y titular indiscutible tanto en el club como en la Selección Mexicana, con miras a la Copa del Mundo.

El anuncio de la continuidad del mexicano generó una fuerte polémica por la frase e imagen utilizadas en el posteo, en el que se puede ver al central construyendo un muro, interpretado como una alusión insensible al conflicto migratorio entre México y Estados Unidos.

Aficionados y usuarios en redes sociales calificaron la publicación como ofensiva e incluso racista, esperando recibir por parte del club alguna disculpa, e incluso el despido del encargado de redes sociales.

“Despidan al encargado del departamento de mercadotecnia” y “Eso fue racista” fueron algunos de los comentarios más recurrentes.