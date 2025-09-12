Canelo Álvarez y Eddy Reynoso llaman "ciego" a Juan Manuel Márquez y responden a sus críticas

No hay dudas que Juan Manuel Márquez y Saúl 'Canelo' Álvarez son de los mejores boxeadores mexicanos de la historia; sin embargo, desde hace varios años están enfrentados por distintas polémicas, particularmente a raíz de las constantes críticas del 'Dinamita' hacia el tapatío.

Recientemente, Márquez aseguró que Canelo "jamás será de los mejores mexicanos de la historia" y este jueves, en la conferencia de prensa llevada a cabo en la T-Mobile Arena antes de la pelea estelar del sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford, Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez Barragán, le respondió de manera contundente.

Al ser cuestionado sobre qué debe hacer Canelo para callar a los críticos, Reynoso respondió que "no tiene que hacer nada, los números hablan por si solos y toda la gente que habla y no reconoce esos números y más siendo boxeadores, significa que están ciegos”.

Canelo Álvarez durante su última conferencia. FOTO: EFE

“Con todo lo que ha ganado Saúl y todavía le ponen, pero... Creo que ahí están mal y no necesitamos demostrar nada. Después de 20 años de carrera y el día que se retire se va a escribir su nombre con letras de oro", agregó su entrenador.

Más tarde, a Saúl le preguntaron si él se considera uno de los mejores de la historia, y en lugar de esquivar la duda, aseguró que "la verdad es que no soy yo quien te pueda contestar esa pregunta, al final de mi carrera que mis números te la contesten, pero sí me siento muy contento y orgulloso de que ya soy uno de los mejores".

