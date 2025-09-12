Julio César Chávez da su predicción para la pelea de Canelo vs Crawford; criticó al estadunidense por subir dos categorías

Todos quieren dar su pronóstico para lo que muchos dicen será la pelea del año, Canelo Álvarez ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada.

Incluso las más grandes leyendas del boxeo, como Julio César Chávez, quien además de dar a su ganador del pleito, lanzó ciertas críticas al pugilista estadounidense, debido al riesgo que representó subir dos categorías para ele evento de este sábado.

Canelo Álvarez y Terence Crawford - Foto: Especial

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la pelea de Canelo vs Crawford?

“Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra para mí en la actualidad, pero en su peso… Ya tratar de subir dos divisiones eso ya es por dinero. Lógicamente arriba del ring todo puede pasar, pero pues lo lógico es que Canelo gane por su fortaleza", comentó Chávez a los medios de comunicación.

“Todo puede pasar, pero si hay que meter dinero se tiene que meter al Canelo. Yo no veo por dónde pueda ganar Crawford, con todo respeto, no creo que toda la noche se la pase corriendo y así no va a poder ganar. Va a llegar un momento donde tendrá que fajarse y creo que la fortaleza y la pegada de Canelo lo van a hacer ganar”.

Julio César Chávez, la leyenda del boxeo, alza la voz por su hijo. FOTO: IMAGO7

