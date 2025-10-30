Pumas, con la esperanza de mantenerse con vida en el Apertura 2025; aprovechará su localía ante Tijuana

Ante los “Xolos” de Tijuana, Pumas deberá conseguir una urgente victoria. Muy necesaria si desean mantener la esperanza de clasificar al Play-In del Apertura 2025.

Este domingo, mientras el sol alcanza su punto máximo en el Estadio Olímpico Universitario, los auriazules aprovecharán su localía para apropiarse de los tres puntos correspondientes a la dieciseisava fecha del torneo.

De cara al compromiso, el delantero José Juan Macías aseveró que "esperamos hacer valer la localía a las doce del día. Nosotros estamos entrenando también a las doce porque sabemos que es duro para el rival. También para nosotros, pero estamos acostumbrados. Y personalmente, la última vez que jugué aquí me fue muy bien”.

Si Pumas gana, no solamente se acercaría ligeramente al Play-In, también rompería con una mala racha de siete partidos sin conocer la victoria.

“Sabemos lo que nos jugamos y todavía tenemos posibilidades de clasificar. Así que vamos con todo”, sentenció Macías.

Lee también JJ Macías asegura que “no sería un fracaso” si Pumas no clasifica al Play-In; buscan una urgente victoria ante Xolos

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de Pumas?

Domingo, 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.

Lee también Pumas: ¿Qué necesita el equipo de Efraín Juárez para clasificar al Play-In?