Puebla vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, viernes 20 de febrero

América busca esta noche su primera victoria fuera de casa, frente al Puebla, en actividad de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas, que llegan de perder (1-0) el Clásico Nacional frente a las Chivas, quieren dejar atrás la dolorosa derrota y retomar el camino de la victoria; en lo que va del certamen suman dos triunfos apenas.

Por su parte, el Puebla suma cuatro partidos sin ganar, no lo hacen desde la jornada 2 cuando se impusieron al Mazatlán FC en el estadio Cuauhtémoc; la semana pasada cayeron (2-3) frente a los Pumas.

América marcha en la décima posición con ocho puntos, mientras que La Franja ocupa el lugar 13 con cinco unidades. Los de Coapa llegan como amplios favoritos para el choque de esta noche en la Angelópolis.

Lamentablemente para la causa azulcrema, llegan con una crisis de gol severa. Son la peor ofensiva del torneo con apenas tres goles.

¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs América?

Las Águilas del América visitan el estadio Cuauhtémoc para enfrentar a La Franja del Puebla. El choque de la Jornada 7 podrá ser visto en televisión abierta.

André Jardine mandará de titulares al brasileño Raphael Veiga y al lateral mexicano Aarón Mejía, quien tomará el lugar de Kevin Álvarez.

Fecha: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero Horario: 21:06

21:06 Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

