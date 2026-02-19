Jana Gutiérrez, jugadora del América: Sé de equipos que dan bonos extra por ganarnos

Ganarle al América tiene algo especial para muchos equipos. No importa si es en la rama femenil o varonil.

En el Nido, el Clásico de México frente a las Chivas tiene un sabor especial "y toda la semana han entrenado con el sazón" que implica jugar un encuentro de esta magnitud.

Sin embargo, para Jana Gutiérrez, jugadora de las Águilas del América, todos los equipos en el circuito rosa son rivales de las azulcrema. Todas juegan a vencer al cuadro de Coapa.

"Es muy diferente. Creo que todos son nuestros rivales, porque yo he sabido de otros clubes que tienen hasta bonos por ganarnos, entonces, creo que todos los enfrentamientos que se generan hacia nosotras somos su máximo partido en en la liga", lanzó contundente.

El de este domingo en el estadio Akron será un enfrentamiento entre las segundas de la tabla (Guadalajara) y las terceras (América). A espera de lo que hagan las Rayadas, podrían tomar el liderato en caso de ganar.

"Realmente (lo espera) muy reñido, y creo que se sabe que es algo más que un partido, que se juegan las instituciones, y sí, vamos a entregar todo para, obviamente, subir en la tabla y ganar el clásico", agregó la zaguera.

