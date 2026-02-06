Presentación Cadillac F1: Horario y transmisión para ver EN VIVO el nuevo monoplaza de Checo Pérez

Cadillac es una de las escuderías que todavía no presenta su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, al igual que Aston Martin y McLaren.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de la escudería estadounidense, están cerca de conocer su auto para la siguiente campaña de la categoría reina, que también significará su debut en la misma.

Después de un año fuera de las pistas, el mexicano regresa siendo parte de un ambicioso proyecto y el primer paso, en su nueva aventura, es conocer el coche con el que regresará a la F1.

¿Cuándo es la presentación del coche de Checo Pérez?

Este domingo 8 de febrero, los ojos del mundo estarán en el Super Bowl LX, evento en el que también tendrá lugar la revelación del monoplaza de Cadillac. De momento, no se ha definido una hora para la develación.

Día: Domingo 8 de febrero

Horario: Sin definir

¿Dónde ver EN VIVO presentación de Cadillac con Checo Pérez?

Al tener como fecha el domingo 8 de febrero, el auto del mexicano será presentado durante la transmisión del Super Bowl LX, seguramente como un comercial durante el magno evento de la NFL.

Lamentablemente, para la afición mexicana, la gran mayoría de esos anuncios son exclusivos de Estados Unidos.

Sin embargo, aquí en EL UNIVERSAL Deportes te traeremos toda la información respecto al coche de la escudería estadounidense.