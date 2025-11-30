Más Información

Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Finales, HOY domingo 30 de noviembre

A veces las sorpresas son gratas, y otras tantas no, porque deseas ver lo mejor de lo mejor.

Pues en la edición 2025 del en Acapulco, ocurrió lo segundo.

Tanto en la rama varonil, como en la femenil, las parejas #1 del ranking buscarán coronarse este 30 de noviembre en la Arena GNP.

La primera Final será la de mujeres, Delfi Brea y Gemma Triay, las mejores posicionadas, se verán las caras contra Bea González y Claudia Fernández (#6).

Después, esa misma duela verá una final que pinta para partidazo, los #1 contra los #2, Agustín Tapia y Arturo Coello pelearán contra Ale Galán y Federico Chingotto, en un compromiso que seguramente hará gritar a todos los espectadores de la Arena.

¿Dónde y a qué hora ver el Premier Pádel de Acapulco?

La final femenil está pactada para arrancar a las 5 pm, hora del centro de , y la varonil está programada para no antes de las 19:00 horas.

Ambos duelos se podrán disfrutar a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium.

