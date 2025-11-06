PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la primera ronda del World Wide Technology Championship?

Más Información
América Femenil, con la obligación de reescribir la historia ante Monterrey; HOY se enfrentan en los Cuartos de Final
Este jueves empezó la 19 edición del torneo más longevo del PGA Tour en México, el World Wide Technology Championship, que por tercer año consecutivo se está llevando a cabo en El Cardonal, el primer campo diseñado por Tiger Woods.
A partir de las 6:30 de la mañana salieron los primeros grupos; uno de los más destacados es el integrado por J.J. Spaun, Ben Griffin y William Mouw. Los mexicanos quedaron en los siguientes grupos: Alejandro Madariaga, será acompañado por Matthew Riedel y John Pak; Emilio Gil Leyva, por Mason Andersen y Taylor Dickson; Omar Morales, por Trevor Cone y Thomas Rosenmueller; Emilio González, por Johnny Keefer y Luke Clanton; y finalmente, Raúl Pereda caminará junto a David Ford y Kevin Velo.
Otro de los grupos destacados lo integran los últimos dos campeones, Austin Eckroat y Erik van Rooyen con otro sudafricano como Garrick Higgo.
Lee también Michael Phelps se luce en el campo de Tiger Woods: “Amo venir a Los Cabos y jugar golf acá”
El resto de los latinoamericanos, como Nicolás Echavarría, Emiliano Grillo, Camilo Villegas o Cristóbal del Solar, buscarán dar una actuación destacada para llegar en posición privilegiada al día de corte este viernes.
A continuación, A continuación les presentamos las distintas opciones existentes para disfrutar el mejor golf del PGA Tour en México.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA PRIMERA RONDA DEL WORLD WIDE TECHNOLOGY CHAMPIONSHIP?
- Golf Channel: de 14:00 horas a 17:00 horas
- Golf Channel Latin America: de 14:00 horas a 17:00 horas
Noticias según tus intereses
[Publicidad]