El impacto social del PGA Tour en Los Cabos; entregan cheque por 10 mil dólares al DIF

El World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour en Los Cabos, se destaca no solo por la calidad de golfistas que se hacen presente en el campo El Cardonal, sino también por sus iniciativas de crecimiento social, económico y comunitario para la península de Baja California Sur.

Cada año, cientos de personas son beneficiadas directamente como parte del equipo de empleados y voluntarios para que este torneo sea uno de los mejores del calendario.

A lo largo de sus 19 años de historia, el torneo y el PGA Tour han donado alrededor de 3.8 millones de dólares a causas benéficas, entre las que destaca el Centro de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Los Cabos, y esta vez fueron los golfistas Antoine Rozner y el mexicano Omar Morales quienes entregaron un cheque por 10 mil dólares.

Además, el WWTC tiene como uno de sus principales orgullos el First Tee de Diamante, la organización dedicada al desarrollo juvenil fundada en Estados Unidos en 1997 que integra el golf con un plan de estudios centrado en habilidades para la vida y valores fundamentales. Con la misión de influir positivamente en las vidas de los jóvenes mediante el desarrollo del carácter a través del golf, apoyados en más de 40 tutores, este proyecto reúne a niños de 6 a 8 años cada sábado y en la semana de torneo, les dan la oportunidad de convivir con los mejores jugadores del circuito.

Para el PGA Tour, First Tee es una plataforma para invertir activamente en el futuro de Los Cabos a través de financiamiento y dejar una huella en la comunidad local.

Cada uno de los niños de First Tee tienen la oportunidad de jugar con los golfistas profesionales el Oasis Short Course de 12 hoyos.