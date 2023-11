Periodista de ESPN lanza dardo a la Selección Mexicana: “No tiene ese jugador Clase A”

La Selección Mexicana sufrió contra Honduras para avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y conseguir su boleto para la próxima Copa América.

Sin embargo, el cuerpo técnico, encabezado por Jaime Lozano, así como el grupo de futbolistas, ya tienen la mente puesta en el siguiente rival: Panamá.

Además, podrían irse preparando para los posibles rivales a los que se enfrentarían en el certamen de la Conmebol luego de que se reveló que México será cabeza de serie.

Lee También VIDEO: Santiago Giménez alcanza su gol 16 y es líder de goleo en la Eredivisie

Por tal motivo, una periodista de ESPN le sugirió al estratega tricolor que “se tiene que convencer que es un trabajo desde lo colectivo”, ya que no cuentan con algún jugador que se pueda convertir en un “salvador”.

“Definitivamente, México, como tantas selecciones no tiene ese jugador “Clase A”, no tiene otro remedio que trabajar en lo colectivo. Esto no es de un mesías, no es de esa individualidad que te va a salvar”.

Lee También Jaime Lozano y la dura crítica que le lanzó un periodista hondureño: "No llega a la Copa América"

En la sección “Es Así y Punto”, Carolina De Las Salas aseguró que el Jimmy debería aportar por “las fortalezas de cada uno de sus jugadores”.

“No tiene individuales salvadoras la Selección Mexicana, tiene que trabajar desde el equipo y desde los once futbolistas que arrancan en cada partido, hacer valer un colectivo”, puntualizó.