Cowboys y Chiefs protagonizaron el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

Panini reveló cómo será la portada del álbum del Mundial 2026; México tendrá un diseño especial

México vs Portugal: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca?

El Real Madrid logra una convincente victoria en San Mamés; Kylian Mbappé vuelve a brillar

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 14?

FIFA y Panini han revelado una de las portadas oficiales del álbum de estampas del , el tradicional coleccionable que acompaña cada Copa del Mundo.

Este anuncio se suma a los detalles que se van conociendo antes del sorteo oficial del torneo, que será organizado por primera vez por tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

En esta ocasión, Panini America presentó en Estados Unidos una edición especial de la portada que rinde homenaje directo a los coanfitriones Canadá y Estados Unidos, destacando elementos representativos de ambos países.

Es la primera vez que Panini dedica una portada completa a una región organizadora del Mundial, rompiendo con la tradición de usar diseños más globales o centrados en un solo país anfitrión.

¿Cómo luce la portada del álbum del Mundial 2026?

En los próximos meses se lanzará una portada especial dedicada exclusivamente a México, además de la versión global del álbum que será distribuida en todo el mundo. Por ahora, los coleccionistas mexicanos y del resto del planeta deberán esperar un poco más para conocer el diseño final que unificará la colección de la Copa del Mundo 2026.

