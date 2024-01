Osmar Olvera con la meta en conseguir una plaza más para París 2024

El equipo mexicano de clavados partió rumbo al Campeonato Mundial de Natación en Doha, Qatar donde Osmar Olvera buscará conseguir un boleto más para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El objetivo principal es conseguir la plaza para sincronizado y obviamente seguir demostrando, seguir disfrutando y prepararnos para lo importante que son Juegos Olímpicos", mencionó el tapatío que ya clasificó a la justa veraniega de manera individual.

Osmar competirá junto a Rodrigo Diego López en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado, dicha dupla en los pasados Juegos Panamericanos se colgaron la medalla de oro, por lo que este evento internacional también lo quieren aprovechar para sumar al fogueo.

Osmar Olvera califica como "un privilegio" ser nominado al mejor clavadista del 2023 y aclara que por el momento no saben si habrá algún selectivo para disputar las plazas disponibles de México para París 2024 🇲🇽🎟️🇫🇷 pic.twitter.com/RqJlejNwRo — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 26, 2024

"Tener este campeonato mundial, luego copas del mundo a todos en general nos va a servir bastante. Sirven mucho de preparación y espero estar en todas (las copas) para poder llegar de la mejor forma a París", señaló el subcampeón mundial.

Para el campeonato en Doha, Qatar World Aquatics ayudó con los gastos a los atletas mexicanos, sin embargo, Olvera desconoce qué pasará en las copas del mundo.

"La primer fecha que es Canadá el recurso saldrá de parte mía y los que representamos a Nuevo León, el INDE (Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte) nos va a apoyar, para las demás fechas aún no se sabe bien, pero tratar de buscar el apoyo de donde sea y la última opción sería de nuestra bolsa, el chiste es estar ahí que los jueces nos vean, que vamos con todo y de la mejor forma a París", expresó Osmar, aunque espera que reciban el apoyo por parte de los patrocinadores que se han sumado al fideicomiso del Comité Olímpico Mexicano.

Osmar Olvera señala que para los próximos eventos internacionales está dispuesto a cubrir con los gastos con su propio dinero, aunque espera recibir apoyo por los patrocinios que ha concretado el COM 🇲🇽✈️💰 pic.twitter.com/2tJMf3XQ4J — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 26, 2024

En 2023 Osmar Olvera consiguió ser subcampeón mundial, hecho que le dio la oportunidad de competir para ser "El Mejor Clavadista de 2023", aspecto que considera "un privilegio no me lo esperaba y estoy muy contento, una nominación así me motiva".

