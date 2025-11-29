Oscar Piastri gana la carrera sprint del Gran Premio de Qatar; Lando Norris fue tercero y Verstappen, cuarto

El australiano Oscar Piastri (McLaren) logró arañar unos balsámicos puntos en el trazado de Lusail con su triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Catar, que dominó de principio a fin, completando el podio de esta primera prueba el piloto inglés de Mercedes, George Russell (+4.951), y su compatriota de McLaren, Lando Norris (+6.279).

El neerlandés Max Verstappen, que fue de más a menos, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, mientras que Yuki Tsunoda (Red Bull) concluyó quinto y Kimi Antonelli (Mercedes) alcanzó la sexta posición.

Por su parte, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), no pudo mantener su cuarto puesto en la salida y terminó séptimo, mientras que el madrileño Carlos Sainz (Williams) acabó octavo. El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) finalizó undécimo, cerrando la parrilla el argentino Franco Colapinto con su Alpine (20º).

Ya desde la salida, Piastri aguantó la presión de Russell mientras que Verstappen logró arañar dos posiciones en los primeros virajes antes de completar la primera vuelta, colocándose detrás de un Lando Norris que apenas había logrado mantener la posición.

Por su parte, Alonso fue el gran perjudicado en la salida, pasando del cuarto al sexto lugar en ese giro inicial a costa de los Red Bull de ‘Mad Max’ y de Yuki Tsunoda, mientras que el francés Isack Hadjar se colaba en el Top 10.

Con el paso de las vueltas, Verstappen reducía las distancias con Norris en un duelo por la tercera plaza que se antojaba de alto voltaje. No obstante, a partir del octavo giro, Norris pasó de un margen inferior de 740 milésimas a más de un segundo y medio (+1.675), beneficiado por la degradación de los compuestos medios que llevaba Max, que incluso llevó a su compañero de equipo a acercarse ligeramente.

A partir de ahí, Antonelli logró adelantar Alonso en la recta de meta de la vuelta 13, después de que Fernando se saliera en la curva previa, donde la grava terminó afectando el ritmo de su monoplaza, mientras dirección de carrera sancionaba a Tsunoda con una penalización de cinco segundos.

Los problemas tanto en la curva 10 como en la 16 estaba dando serios estragos entre los pilotos, esparciéndose la grava por gran parte del trazado sin que se produjeran nuevos adelantamientos aparte del protagonizado por Kimi sobre el asturiano.Al final, Piastri logró un balsámico triunfo de cara a sus opciones de título, con el colchón añadido de que su compañero de equipo, Lando Norris, se topó con el concienzudo tapón de Russell durante las 19 vueltas que contó la carrera, mientras que Verstappen acabó ejemplificando el ejercicio de supervivencia que pronosticó en vísperas de esta carrera, tras las críticas que vertió sobre el funcionamiento de su monoplaza.