Oribe Peralta llega a la Talacha y jugará en uno de los torneos más famosos del circuito

Oribe Peralta, uno de los atacantes más poderosos de la Liga MX y quien vistió en su carrera las camisetas de América y Chivas, sorprendió a sus seguidores luego de anunciar su regreso a las canchas en 2026.

El atacante, quien ganó la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se sumó a Chivas Impulsora, equipo amateur de gran tradición en la talacha de México.

Lee también Hugo Sánchez pide ayuda para encontrar a fan mexicano que limpió su placa en España

El club, que utiliza los colores del equipo rojiblanco, informó mediante sus redes sociales la llegada de Peralta, quien será refuerzo para el Torneo Norte Sur 2026 en Ciudad de México, uno de los de mayor valor.

"Hay nombres que no necesitan presentación. Hay trayectorias que inspiran generaciones. Hoy, Chivas Impulsora abre sus puertas a un futbolista que marcó la historia del fútbol mexicano, un campeón olímpico, un referente dentro y fuera de la cancha", se lee en la publicación del equipo.

Lee también Puebla abandona el Estadio Cuauhtémoc y se lo deja a Cruz Azul para el Clausura 2026

La llegada del "Cepillo", quien jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, fue celebrada por los aficionados, quienes ya esperan verlo en la cancha y lo consideran pieza fundamental para levantar el campeonato.

Oribe Peralta se suma a una larga lista de exfutbolistas que, tras sus carreras, han encontrado en los torneos de nivel amateur una oportunidad para seguir ligados al futbol.