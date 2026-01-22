Hugo Sánchez pide ayuda para encontrar a fan mexicano que limpió su placa en España

Las redes sociales hicieron viral hace unos días a un joven mexicano, quien aprovechó su viaje a Madrid y acudió al Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Al ver el mal estado de la placa en honor a Hugo Sánchez, decidió limpiar el monumento.

Con un par de pañuelos y jabón, no dudó en hincarse y quitar todo el daño causado por los seguidores del equipo, quienes por la gran historia del exfutbolista con el Real Madrid, han vandalizado en los últimos meses su nombre.

El usuario de Instagram, plataforma en la que se compartió el material, mostró su orgullo por el resultado y recordó el legado de Sánchez en la cancha: "Honor y RESPETO a quien lo merece. ¡Que se sienta el Power Mexicano!", escribió.

La escena de la limpieza no tardó en llegar al pentapichichi, quien, mediante su cuenta de Twitter, agradeció el gesto y pidió ayuda a sus seguidores para localizar al joven.

"Ayúdenme a localizar a este chaval porque me gustaría agradecer de manera personal su gran detalle", redactó, quien con los Colchoneros ganó la Copa del Rey en 1985.

La placa de Hugo Sánchez, que quedó reluciente, vive sus últimos momentos en el inmueble, ya que tras una votación los fanáticos pidieron que fuera retirada del Paseo de Leyendas y sustituida por la de Radamel Falcao.