ONEFA: ¿Cuántos títulos tienen los finalistas de la Liga Mayor 2025?

Este viernes 28 de noviembre los Borregos del Tec de Monterrey enfrentarán en casa a los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la final de la Liga Mayor 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

El Estadio Banorte será testigo de la cuarta final consecutiva entre las dos instituciones más importantes del estado de Nuevo León y, para fines prácticos, de todo México. Desde la reincorporación de las escuelas pertenecientes a CONADEIP a la ONEFA, la final de la Liga Mayor siempre se ha disputado en la capital neoleonense.

Más allá de la serie de esta nueva era en la Liga Mayor, en donde los Borregos del coach Carlos Altamirano tienen marca de 3-0 sobre los felinos del coach Antonio Zamora, las dos instituciones han vivido épocas ganadoras en el futbol americano colegial de México, particularmente en la ONEFA.

Lee también La ideología del coach Eric Fisher, que celebra las victorias dentro y fuera del emparrillado

El primer título de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey fue en 1993 bajo las órdenes del histórico coach Frank González en la aún llamada Conferencia Mayor de la ONEFA. González ganó nueve títulos más entre 1994 y 2008, sumando un total de 10 campeonatos solo durante su gestión.

Tras la salida de las instituciones del Tec de Monterrey de la ONEFA, nació la hegemonía felina en la Liga Mayor. Entre 2008 y 2018 todos los campeonatos se dividieron entre los Auténticos Tigres de la UANL y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Seis trofeos se quedaron en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; cuatro durante la gestión del coach Pedro Morales y dos más bajo las órdenes de Antonio Zamora, quien sigue en el puesto.

Tras la reincorporación a la normalidad en la Liga Mayor de la ONEFA tras el regreso de las instituciones de CONADEIP y la pandemia del Covid-19, al fin en 2022 hubo nuevo campeón de la Liga Mayor de la ONEFA, siendo los Borregos del Tec de Monterrey, quienes comenzaron el tricampeonato que defenderán el viernes 28 de noviembre en casa.

Lee también El plan del coach Frank González que llevó a Rolando Cantú y Ramiro Pruneda a la NFL

Ahora bajo las ordenes del coach Carlos Altamirano, el Tec de Monterrey alcanzó 13 títulos de Liga Mayor en la ONEFA a cambio de solo seis de los Auténticos Tigres de la UANL. La final 2025 del máximo circuito del futbol americano colegial de México verá entonces llegar el tan ansiado séptimo campeonato para los felinos o, en su defecto, el decimocuarto título de los Borregos.