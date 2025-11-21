ONEFA: Monterrey será sede de la final de la Liga Mayor 2025; Auténticos Tigres y Borregos definirán al campeón

Monterrey será sede —por cuarto año consecutivo— de la final de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano de México (ONEFA). Los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey y los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) definirán al campeón de la temporada 2025 en el Estadio Banorte.

Los felinos dirigidos por el coach Antonio Zamora se impusieron (29-9) a los Borregos del Tec Ciudad de México en el estadio Gaspar Mass de San Nicolás de los Garza y alcanzaron su cuarta final consecutiva en la Liga Mayor de la ONEFA. En sus tres anteriores oportunidades cayeron ante los Borregos del Tec de Monterrey, dirigidos por el coach Carlos Altamirano.

Los flamantes tricampeones del futbol americano colegial de México sumaron su decimoprimera victoria consecutiva (incluyendo Playoffs) tras vencer (52-34) a los Borregos del Tec Puebla y buscarán el tetracampenato con una temporada perfecta de 12-0.

El duelo paralizará a la capital neoleonense este viernes, 28 de noviembre en el choque entre las dos instituciones más importantes de Nuevo León. El duelo entre la educación pública y la privada dividirá polos en el Estadio Banorte, que anticipa un lleno total para la cuarta final consecutiva entre ambos equipos.

Desde la incorporación de las instituciones privadas de Conadeip en 2020 la final entre Auténticos Tigres y Borregos se ha repetido en tres ocasiones. En 2020 no hubo temporada por la pandemia del COVID-19; en 2021 no hubo campeón por el formato de reintegración que tuvo la ONEFA y desde 2022 el Tec de Monterrey se ha proclamado campeón en todas y cada una de las temporadas de Liga Mayor en la Conferencia de los 14 grandes.