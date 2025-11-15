Los ideología del coach Eric Fisher, que celebra las victorias dentro y fuera del emparrillado

La magia de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano de México (ONEFA) es precisamente el balance que existe entre el rendimiento académico y uno de los deportes más formativos que existe.

En 2022 Eric Fisher fue nombrado head coach de los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey campus Puebla y desde entonces su filosofía de trabajo, que prioriza los éxitos dentro y fuera del campo, se ha convertido en la identidad del conjunto poblano. “Cuando hacemos el reclutamiento nos encontramos con padres que dicen que lo académico es lo más importante. Lo siento, pero no. Es igual porque llegan aquí becados, prácticamente es su primer trabajo porque tienen la oportunidad de recibir educación a través del futbol”, cuenta el head coach en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Fisher prioriza la capacidad de sus jóvenes de poder tomar decisiones dentro y fuera del campo. “Doy libertad a los jugadores porque lo que quiero son elementos que puedan pensar, racionar y tomar decisiones”, asegura.

El balance entre el futbol americano y la escuela da como resultado grandes profesionistas para México. “Celebramos nuestras victorias en el campo, así como un buen examen. Cuando los jugadores terminan su elegibilidad y son más grandes, celebramos otros éxitos como sus bodas, nacimiento de hijos, y siempre es un honor ser invitado a estos eventos y formar parte de sus vidas, pero todo esto es a través del futbol americano”, concluyó.