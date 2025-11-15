Los Borregos del Tec Puebla reciben este sábado al Tec Guadalajara en la Postemporada de la Lita Mayor de la ONEFA

Continúa la Postemporada en la campaña 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de México (ONEFA) y la ciudad de Puebla será sede del duelo más parejo, en el papel, de los cuartos de final.

Los Borregos del Tec. Guadalajara (5-4) visitarán el Cráter Azul, casa de los Borregos del Tec. Puebla (7-2), en un duelo que promete ser muy cerrado al tratarse del choque entre el cuarto y quinto mejor equipo de la temporada regular.

Eric Fisher, head coach del conjunto poblano, reconoce que 2025 ha sido un año importante para el futbol americano estudiantil de nuestro país. “Nuestro producto [la Liga Mayor] está bien y cuando veo los números de aficionados que ven los partidos, creo que estamos generando una gran afición. Lo que queremos es traer más seguidores”, mencionó.

Consciente de lo difícil que es hoy en día ganar un juego en la ONEFA, Fisher quiere tomar la Postemporada paso a paso y antes de pensar en trascender, entiende que hay que librar el primer reto de los playoffs. “Nosotros vamos a hablar en el campo, con nuestras acciones, nuestras jugadas y nuestros resultados”, mencionó. “Tenemos que jugar bien este sábado [hoy] para tener una semana más de oportunidad, esa es la realidad de los playoffs, tienes que hacerlo bien o se termina”, concluyó. Saúl Cano