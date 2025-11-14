Octagón reacciona ante el retiro de otras leyendas de la lucha libre y asegura que aún le queda camino

En los últimos meses, la lucha libre mexicana ha sido testigo no solo de combates memorables, sino también de despedidas que estremecen el alma del aficionado.

Luego de extraordinarias y largas trayectorias en el ring, íconos enmascarados y gladiadores de mil batallas han anunciado su retiro, cerrando capítulos gloriosos para iniciar nuevos caminos fuera del cuadrilátero. Una decisión difícil y que merece todo el respeto, como lo expresó Octagón, integrante de esa vieja escuela que ha entregado la vida en cada función, y que ante la retirada de sus compañeros les deseó lo mejor. “Todo tiene un principio y un final. He visto retirarse a Fuerza Guerrera, El Hijo del Santo. Siempre existe la posibilidad de escribirles; la rivalidad se queda en el ring y abajo somos compañeros. Es un paso muy difícil y me queda desearles que les vaya bien en su nueva vida”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El veterano gladiador, quien recalcó no tener planes todavía de retirarse, habló sobre la gran motivación que le permite a figuras como él seguir activas. “Nos motiva el público, es la fuerza para seguir preparando un gran espectáculo y que paguen un boleto por nosotros. Quedamos muy pocos, pero los que quedamos representamos a los que se fueron, y estoy seguro de que tenemos mucha lucha que dar para un gran rato”.

Octagón, quien ha visto reducidas sus participaciones en diferentes carteleras, agregó que, al igual que sus compañeros, se retirará con su incógnita, agradeciendo a la gente por apoyarlo. “Lo he pensado, pero ya a estas alturas ya no tengo que demostrar nada. No tengo una rivalidad y a la gente no le interesa ver una lucha de máscara contra máscara. La tapa se quedará conmigo para la eternidad. El que estén al pendiente de nosotros y que nos admiren se agradece”, finalizó.