Octagón ve a Místico y Máscara Dorada como próximas leyendas de la lucha libre mexicana

Integrante de una camada histórica que transformó la lucha libre en identidad cultural, Octagón, uno de los legendarios personajes del pancracio, compartió con EL UNIVERSAL Deportes una mirada reflexiva sobre el presente del deporte que lo vio nacer.

Con voz serena pero firme, reconoció a los estetas que hoy cargan sobre sus hombros el peso de la disciplina y vislumbra como las futuras leyendas."Uno de los que se va a quedar con nuestro lugar es Místico; también Máscara Dorada, Volador Jr.; son jóvenes a quienes les han dado la oportunidad y la están aprovechando. Los tengo que felicitar y, de paso, aconsejar para que se sigan preparando, ya que la lucha libre es una carrera muy desgastante", mencionó.

Pero El Amo de los Ocho Ángulos, quien es poseedor de una de las máscaras más importantes de la baraja, pidió no olvidar a esos ídolos que siguen activos. "Nosotros somos gente de la vieja guardia, grandes estrellas. Hubo una gran generación con Mil Máscaras, Canek, El Rayo de Jalisco, Blue Panther y Atlantis. La lucha libre va evolucionando y les toca a las nuevas generaciones ocupar el lugar que vamos dejando, pero les pedimos que nos sigan apoyando".

El enmascarado reconoció que gran parte del éxito de los gladiadores, sin importar la época, es el amor con el que trabajan, “siempre para la gente”.