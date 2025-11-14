Octagón asegura que ha ganado pleito por el uso de sus marcas

Tras más de una década de disputas legales contra la empresa Triple A, el gladiador veracruzano Octagón logró recuperar uno de los activos más importantes de su identidad: el derecho exclusivo sobre su nombre en el ámbito de las telecomunicaciones, gracias al registro de la Marca 38 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El esteta compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes lo más reciente de su caso, confirmando que es dueño del nombre que lo ha llevado a lo más alto de las carteleras. “Gané el nombre de Octagón en la Suprema Corte de Justicia en 2019 y son cinco años, mismos que se renovaron hasta 2029. Con lo del personaje seguimos en un litigio. Vengo con todo para recuperar todas mis marcas; Triple A tenía muchas, y la más importante que le he quitado es la Marca 38. El único que tiene el derecho soy yo, voy a hacer justicia y no es venganza”.

El enmascarado, quien cuenta con 45 años de trayectoria en el ring, recordó a las nuevas generaciones y medios que se han olvidado de su camino en el cuadrilátero, que su origen se debe al respaldo de la familia Lutteroth, que le permitió brillar a finales de los 80 en la Arena México. “Yo soy Octagón desde 1989, a mí no me hizo la Triple A, todo es gracias a la familia Lutteroth; allí gané máscaras, cine, programas de televisión. Lo que quiero que quede claro es que yo no debuté en la Triple A, todo se lo debo a la Empresa Mexicana de Lucha Libre, mejor conocida como la Arena México”, sentenció.