Obed Vargas se comporta como "adulto" en la Selección Mexicana: No importa la edad, la presión es la misma

Ser llamado por Javier Aguirre para la última Fecha FIFA del año “es una oportunidad de oro” que mantiene viva la ilusión de Obed Vargas por estar en la próxima Copa del Mundo 2026.

El mediocampista del Seattle Sounders no teme en decir que siente presión por estar en el Tricolor del Vasco, pero acepta el reto sin importar sus 20 años.

“(Se siente) con un poco de presión, pero es una responsabilidad bonita. No importa la edad, cuando estás en Selección va a haber presión y van a estar los ojos puestos en ti”, declaró el juvenil mexicano.

Lee también Obed Vargas alza la voz y pide contemplar el cambio generacional en la Selección Mexicana

“Somos jugadores jóvenes, estamos acá tratando de aprender de los mayores, del cuerpo técnico, de los que ya han estado en mundiales, y creo que ese ambiente del que estamos rodeados nos va a ayudar mucho”, agregó.

Los espacios cada vez son menos, pero Vargas espera que “ojalá pueda subirme al barco de otra convocatoria el próximo año”, cuando inicie la recta final rumbo al Mundial 2026.

Para Obed, su actuación en el Mundial Sub 20 fue clave para que Javier Aguirre volviera a llamarlo con el Tricolor absoluto.

“El Mundial Sub 20 ayudó a eso, a que la gente me conozca un poco más dentro y fuera del campo. Fue una buena vitrina y creo que el cuerpo técnico (de Javier Aguirre) estuvo viendo esos partidos, y ojalá, a lo mejor me vieron de una manera diferente en ese Mundial”, concluyó.

Lee también Claudio Suárez cree que Javier Aguirre ya no tiene tiempo para seguir experimentado en Selección Mexicana