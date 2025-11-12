Obed Vargas alza la voz y pide contemplar el cambio generacional en la Selección Mexicana

El nombre de Obed Vargas cada vez suena más. Primero apareció en el mapa por elegir a México sobre Estados Unidos, luego por sus excelentes actuaciones con el Seattle Sounders y después por su gran Mundial Sub 20.

El mediocampista de 20 años comienza a hacerse un nombre; sin embargo, él mismo acepta que no ha ganado nada. Vive apenas su segundo llamado con la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre y prefiere ir paso a paso.

“Para mí es vivir día a día, ir paso a paso, no he logrado nada todavía, no estoy dentro del Mundial, no estoy constantemente dentro de la selección mayor, entonces sé que tengo que demostrar, tengo esa responsabilidad y más que nada, tengo esa autocrítica. Sé lo que debo mejorar para poder estar ahí”, declaró Vargas.

Por otra parte, sí alzó la voz sobre las oportunidades para los jóvenes en el Tricolor. Pide voltear a ver otras potencias y comparar el trabajo que se está haciendo.

“Es muy importante (dar oportunidades) porque obviamente va a venir un recambio en Selección, lo ves en otras selecciones como España o Francia, que son potencias mundiales y tienen muchos jugadores jóvenes”, aseveró.

“Tienen jugadores jugando al más alto nivel, y creo que si queremos aspirar a eso debemos confiar en el joven, pero también el joven tiene que demostrar”, agregó contundente.

Con 20 años, Obed es titular con el Seattle Sounders, su nombre ha sonado en Europa y apunta a estar en la próxima Copa del Mundo 2026.

