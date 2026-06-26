Este viernes, 26 de junio, Nueva Zelanda y Bélgica se medirán en la cancha Estadio BC Place Vancouver, durante la tercera fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

Este es el horario y canales de transmisión para ver el partido, correspondiente al Grupo G.

Nueva Zelanda vs Bélgica | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

¿Cómo llegarán Nueva Zelanda y Bélgica a su último partido de la Fase de Grupos?

Ni siquiera el relanzamiento que supuso el giro de seleccionador con Rudi García ni la preparación entusiasta con la que acudió al Mundial han evitado otra situación límite de la selección de Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, entre el fiasco o el alivio en 90 minutos contra Nueva Zelanda.

Advertida está de Qatar 2022, cuando un empate a cero contra Croacia lo envió de vuelta a casa entre un conflicto público en su vestuario. Ahora tiene el comodín condicionado del empate, que sólo le valdrá si Irán pierde con Egipto. Pero la única certeza es la victoria, como también le ocurre a Nueva Zelanda, con un punto por los dos de Bélgica. El ganador irá a los dieciseisavos de final del Mundial.

Mientras es un objetivo evidente y obligado para Bélgica, que ha rebajado sus pretensiones de ser primera, aunque aún puede serlo si gana, para su rival de Oceanía sería un tremendo éxito. Jamás ha ido más allá de la primera fase. No pasó de ahí ni en España 1982 ni en Sudáfrica 2010. Ahora puede hacerlo si se impone a Bélgica.

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Nathan Ngoy con la selección de Bélgica, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Hay muchos porqués de tal agobio para el conjunto belga, que no ha ido en ventaja en todo el Mundial 2026. Ni un solo segundo. El principal es su rendimiento general, incapaz de ganar a ninguno de los dos rivales a los que se ha enfrentado. A Egipto, con el que igualó a uno gracias a un tanto en propia puerta, y a Irán, con paradas claves del portero rival, Alireza Beiranvand, pero también del suyo, Thibaut Courtois, sostén de nuevo contra la frustración de Bélgica.

Individualmente, echa de menos a Kevin de Bruyne, sobre todo ese aspecto concluyente que siempre tuvo en una década entera con el Manchester City y con la selección de Bélgica; igual que los goles de Romelu Lukaku, autor de 90 tantos en 128 encuentros, pero parado buena parte del año por las lesiones y justo de físico para el Mundial. En cualquier caso, él provocó el único tanto de Bélgica a los 14 segundos de salir al terreno ante Egipto.

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Nueva Zelanda en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Y Jeremy Doku, insustancial en la puesta en escena ante la selección egipcia, ya fuera por el extremo o incluso por el centro del ataque, y baja por enfermedad en la segunda jornada ante Irán, tampoco ha sido el futbolista desbordante y decisivo con Bélgica de los encuentros de preparación o de toda la campaña con el Manchester City, con ese paso adelante de elegir mejor cada jugada que multiplican su valor altísimo.

Se le espera ya listo a Doku, que viajó el martes a Londres para acompañar a su mujer en el nacimiento de su primer hijo, Praise, pero que se reincorporó ya a la concentración del equipo en la ciudad estadounidense de Seattle y que debe haber superado ya la afección respiratoria que lo impidió jugar contra Irán. La duda es si será titular, dada la dimensión decisiva del choque, o aguardará su momento en el banquillo.

Rudi García también está pendiente de Leandro Trossard, por un golpe sufrido ante Irán, mientras, como ocurre con De Bruyne o Lukaku, también aguarda el paso adelante, por ejemplo, de Youri Tielemans. Nathan Ngoy está sancionado tras su expulsión frente a Irán.