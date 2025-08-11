El exbeisbolista David Justice habló recientemente de su experiencia casado con Halle Berry, con quien contrajo matrimonio en 1993. El exjugador de los Braves de Atlanta dio detalles sobre lo que fue su relación con la actriz.

Justice apareció en el podcast All the smoke de Matt Barnes y reveló que los problemas en el matrimonio se debían, en gran medida, a la expectativa que tenía el entonces beisbolista sobre las relaciones sentimentales. “Mi conocimiento y comprensión, además de mi sabiduría sobre las relaciones, no era tan grande”, confesó.

“Buscaba a una mujer que se pareciera a mi madre, como el buen chico del medio oeste que soy. En mi cabeza pensaba en una esposa que cocinara, limpiara y fuera tradicional”, contó el oriundo de Cincinnati, Ohio. Algunas actitudes de la actriz hicieron dudar a Justice sobre la continuidad de su vínculo.

“Si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que querría tenerlos?”, se preguntaba en aquel entonces el beisbolista que terminó divorciándose de Berry en 1997. “Entonces era un niño. Ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal y empezamos a pelearnos”, recordó.

El matrimonio entre ambas celebridades incluso fue repentino, según cuenta el exbeisbolista. “Me pidió matrimonio a los cinco meses de conocerla, le dije que sí porque no podía decirle otra cosa. ¿Quién habría dicho que no?”, mencionó Justice en el podcast.

En un tono más reflexivo, el dos veces campeón de la Serie Mundial explicó cuáles pudieron ser las alternativas para salvar un matrimonio que ya era distante por las ocupaciones de ambos.

"Pasamos largos periodos separados porque ella estaba haciendo películas en todas partes. Quizá podríamos haber evitado la ruptura si hubiéramos ido a terapia, pero yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, probablemente habríamos superado esa época", concluyó.