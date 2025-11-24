Nicolás Larcamón respalda y elogia a Andrés Gudiño previo al partido contra Chivas; “La identidad no cambia sin Kevin Mier”

Nicolás Larcamón no tiene dudas en la portería de Cruz Azul sigue protegida pese a la baja de Kevin Mier. Para el técnico argentino, Andrés Gudiño es un referente del club y el indicado para asumir la responsabilidad en la liguilla y el torneo intercontinental de diciembre.

Antes de la serie de cuartos de final ante Chivas, Larcamón habló sobre la fractura de tibia que alejará a Mier de las canchas por un largo periodo. En ese contexto, elogió el perfil competitivo de Gudiño y su influencia dentro del vestuario.

El estratega detalló por qué confía plenamente en su arquero. “Andrés es un jugador al que no hace falta transmitirle confianza. Es un jugador con un carácter muy bueno, muy positivo, muy inteligente, con mucha hombría para asumir el momento en que le toca saltar como titular, siempre siendo un referente muy positivo para la interna del vestuario… trabajó y se preparó como si fuera a jugar al otro día”, enfatizó, destacando la manera en que se mantuvo listo incluso sin ser titular.

Larcamón también valoró la madurez emocional con la que Gudiño asume los retos. “Es un jugador con mucho aplomo y consistencia, él está preparado no solo en lo físico y en lo futbolístico, sino también en lo mental y emocional”, aseguró sobre el guardameta cementero.

El técnico recalcó que tanto Kevin Mier como Andrés Gudiño poseen características similares, lo que evita que el estilo del equipo se altere. “Tanto Andrés como Kevin tienen un perfil de juego muy parecido en lo que es la fase con pelota y la construcción baja. La identidad nuestra no cambia por no estar Kevin y por tener que atajar Andrés. Al contrario, siento que la gran noticia es que tanto Andrés como Manuel, que viene como tercer arquero del plantel, tienen un perfil que permite que la identidad del juego no mute, y eso es una gran noticia”.

Además, recordó la reciente actuación del portero contra América. “Tenemos el antecedente inmediato de cómo le tocó saltar a la cancha en el Clásico con América, y su respuesta fue muy a la altura. Confío en que todo lo que se nos viene con Andrés tiene muy buenas perspectivas, a pesar de la molestia y la bronca que genera la lesión de Kevin”, apuntó, convencido de que Gudiño está listo para un escenario de mayor exigencia.

Aunque Kevin Mier y Lolo Faravelli serán las bajas para el partido de ida, el resto del plantel está disponible y en ritmo. Larcamón explicó que la pausa competitiva resultó beneficiosa para el grupo, especialmente para quienes arrastraban molestias.

“El parón nos permitió trabajar y fortalecer muchas cosas. Lo positivo fue poder trabajar y consolidar algunas cosas de cara a este desenlace de semestre. También nos ayudó a recuperar jugadores que venían arrastrando dolencias y molestias”, expresó el técnico, satisfecho con la preparación del equipo para el tramo decisivo del torneo.