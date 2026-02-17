Nicolás Ibáñez en racha con Cruz Azul; dos goles, dos partidos y un mensaje claro: “vengo a ser lo que fui”

Dos partidos, dos goles. Nicolás Ibáñez arrancó encendido su etapa con Cruz Azul en el Clausura 2026. Vancouver FC y Tigres fueron sus primeras víctimas. La Máquina encontró rápido a su nuevo referente ofensivo.

El delantero vive una racha que ilusiona a la afición celeste. Llegó con la etiqueta de refuerzo importante y hasta ahora ha respondido con lo que mejor sabe hacer: goles.

Durante su presentación en las instalaciones de la Cooperativa La Cruz Azul, dejó claro que vestir la camiseta azul representa un reto mayúsculo. Aseguró que está ante uno de los clubes más grandes en los que ha jugado. Pese a tener otras ofertas, sentía que este era el momento exacto para dar el paso.

“Es un gran desafío para mí, es uno de los clubes más grandes del país y es lo que yo valoro, que en el primer momento mostraron mucho interés en mí, tanto el cuerpo técnico, la directiva, eso lo valoro mucho y he tenido otras ofertas, pero estaba convencido que tenía que ser este el lugar donde yo volviera a ser lo que fui”.

Nicolas Ibáñez asume el reto de ser el goleador

Ibáñez no se esconde ante la presión. Sabe que en Cruz Azul marcar goles no es opción, es obligación. Por eso repite que su meta principal es clara: aportar en el marcador y ayudar a cumplir los objetivos colectivos.

“En cuanto a lo futbolístico, obviamente, vengo a sumar, a poder seguir marcando goles, a ir con todos los objetivos que tiene el club”.

Más allá de su buen inicio, el atacante recalcó que viene a competir por un lugar en el once inicial. Entiende que nadie tiene el puesto asegurado y que el trabajo diario marcará la diferencia. La competencia interna es parte del crecimiento del equipo.

“No he cambiado nada, sé muy bien a dónde llego. Cruz Azul siempre está peleando todos los torneos que juega, siempre con muy buenos equipos, buenos jugadores, sabía de la gran historia que tenía y no, no cambia nada, al contrario, ahora quedo como más sorprendido de todo lo grande del club. Es muy bueno y yo creo que eso es lo que más grande lo hace”.

