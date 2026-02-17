Liga MX: Estos son los partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Este fin de semana continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 7 del torneo Clausura 2026, donde habrá nueve atractivos partidos de los cuales cinco de ellos serán transmitidos por televisión abierta.

La jornada empieza este viernes con doble cartera. Primero, los Tigres reciben en el Volcán a los Tuzos del Pachuca y la diferencia entre ambos es solamente de un punto en la tabla de posiciones. Más tarde, las Águilas del América visitarán el estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla y recuperarse de la derrota en el Clásico Nacional.

El sábado, otros dos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Necaxa y Toluca chocan en el estadio Victoria y unas horas más tarde, el Cruz Azul y las Chivas se robarán los reflectores con otro enfrentamiento clásico, esta vez en Puebla. El Rebaño ya superó a las Águilas y ahora buscará hacer lo propio contra la Máquina.

Finalmente, el domingo en Ciudad Universitaria se enfrentarán los Pumas de Efraín Juárez contra los Rayados de Monterrey de Domenec Torrent, en un duelo donde ambos están obligados a ganar para demostrar si sus proyectos están firmes o sus victorias hasta ahora han sido un espejismo.

ESTOS SON LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 7 QUE VAN POR TELEVISIÓN ABIERTA

Viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca

Puebla vs América

Hora: 21:06 horas

Transmisión: TV Azteca

Sábado 21 de febrero

Necaxa vs Toluca

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca y Claro Sports

Cruz Azul vs Chivas

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Domingo 22 de febrero

Pumas vs Monterrey

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

