Nicolás Ibáñez en racha con Cruz Azul; dos goles, dos partidos y un mensaje claro: “vengo a ser lo que fui”

Luis García, García Aspe y Hermosillo aconsejan a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Los Cuartos de Final, el objetivo de México en la Copa del Mundo

Liga MX: Estos son los partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Nicolás Ibáñez ya es de Cruz Azul; “era el momento justo” para llegar a la Máquina

Este fin de semana continúa la actividad de la con la jornada 7 del torneo Clausura 2026, donde habrá nueve atractivos partidos de los cuales cinco de ellos serán transmitidos por televisión abierta.

La jornada empieza este viernes con doble cartera. Primero, los Tigres reciben en el Volcán a los Tuzos del Pachuca y la diferencia entre ambos es solamente de un punto en la tabla de posiciones. Más tarde, las Águilas del visitarán el estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla y recuperarse de la derrota en el Clásico Nacional.

El sábado, otros dos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Necaxa y Toluca chocan en el estadio Victoria y unas horas más tarde, el Cruz Azul y las Chivas se robarán los reflectores con otro enfrentamiento clásico, esta vez en Puebla. El Rebaño ya superó a las Águilas y ahora buscará hacer lo propio contra la Máquina.

Finalmente, el domingo en Ciudad Universitaria se enfrentarán los Pumas de Efraín Juárez contra los Rayados de Monterrey de Domenec Torrent, en un duelo donde ambos están obligados a ganar para demostrar si sus proyectos están firmes o sus victorias hasta ahora han sido un espejismo.

ESTOS SON LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 7 QUE VAN POR TELEVISIÓN ABIERTA

Viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Puebla vs América

  • Hora: 21:06 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Sábado 21 de febrero

Necaxa vs Toluca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca y Claro Sports

Cruz Azul vs Chivas

  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

Domingo 22 de febrero

Pumas vs Monterrey

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

