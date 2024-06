Nicolás Benedetti sufre otra grave lesión y conmueve con un emotivo mensaje: ¿Por qué a mí?

La historia de Nicolás Benedetti conmueve por si sola a propios y extraños, pero esta vez el delantero colombiano hizo todo aún más triste con un emotivo mensaje.

El futbolista del Mazatlán FC sufrió una rotura de menisco de la rodilla derecha y estará fuera todo lo que resta de 2024; sin embargo, el examericanista venía de sufrir otra rotura de ligamentos, pero en la pierna izquierda.

Después de casi nueve meses, Benedetti regresó a la actividad, pero otra grave lesión lo volvió a dejar tendido. Historia desgarradora para un jugador de 27 años que se ha visto privado por sus constantes lesiones desde que llegó al futbol mexicano.

En redes sociales, Nico conmovió con una fotografía de su pierna cubierta tras la cirugía y con un mensaje en el que cuestiona el duro camino que lea ha tocado recorrer desde que llegó a las Águilas del América.

“¿Por qué a mí? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, hoy la vida me vuelve a golpear”, se puede leer en su mensaje de redes sociales.

“Me siento triste y frustrado porque a pesar de dar mi 100 por ciento para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto. Ahora que la motivación no está presente, sólo me queda entregar esta nueva etapa a Dios”, agrega el colombiano.

