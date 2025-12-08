Los Ángeles Chargers consiguen dramática victoria sobre Philadelphia Eagles

Los Angeles Chargers vencieron este lunes por 22-19 a los campeones Philadelphia Eagles en extratiempo, al final de la semana 14 de la temporada de la NFL.

Con la victoria, los Chargers tienen marca de nueve ganados y cuatro perdidos en el segundo lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana.

A pesar de la derrota, los Eagles, que ligaron su tercer tropiezo en fila, mantienen la cima del Este de la Conferencia Nacional con récord de 8-5.

El juego fue caótico para las ofensivas por sus múltiples entregas de balón.

Lee también: NFL: Tee Higgins es ingresado al protocolo de conmociones tras dos fuertes golpes

En la primera mitad, por Philadelphia, Jalen Hurts sufrió dos intercepciones y un balón suelto, el mayor registro de su carrera; con Los Angeles Justin Herbert fue interceptado en una ocasión y otorgó un balón suelto que se sumó a otro perdido por Da'Shawn Hand.

Cam Hart with an incredible tip.

Tony Jefferson with the game-winning INT.



What a way to win it for the @Chargers ⚡️ pic.twitter.com/cV0XtRBbk7 — NFL (@NFL) December 9, 2025

Entre tantos errores ofensivos, los Chargers tomaron ventaja 10-6 gracias a un envío a las diagonales que atrapó Omarion Hampton y a un gol de campo de 45 yardas que conectó Cameron Dicker; los Eagles recortaron la distancia con par de patadas de tres puntos que acertó Jake Elliott.

En la última jugada antes del descanso, Elliott falló un gol de campo de 48 yardas.

En el inicio del tercer cuarto Cameron Dicker sumó tres puntos más con una patada de 36 yardas.

El festival de balones sueltos continuó con uno más de Britain Covey, regresador de patadas de Eagles, y una ofensiva después Justin Herbert perdió su segundo balón del juego.

Un intercambio de goles de campo puso el marcador 13-9.

En el arranque del último cuarto los Eagles sorprendieron con un engaño y resolvieron su serie con una carrera de 52 yardas de Saquon Barkley para dar la vuelta 13-16.

Lee también: Rayados confirma la salida de Sergio Ramos tras eliminación contra Toluca

Una serie después, Jalen Hurts sufrió su tercera intercepción y cuarta entrega de balón, error que Los Angeles aprovecharon para igualar el juego 16-16 vía un gol de campo de Cameron Dicker.

A dos minutos del final los monarcas se adelantaron 16-19 con otra patada de Jake Elliott; el local empató 19-19 y envió el juego a tiempo extra con gol de campo de Dicker.

En el agregado Cameron Dicker devolvió la ventaja a Chargers 22-19 con una patada de 54 yardas, en su serie los Eagles interceptaron por cuarta vez a Jalen Hurts para sellar la victoria.