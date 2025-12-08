Copa Intercontinental 2025: ¿Cómo ver EN VIVO los partidos desde México?

La Copa Intercontinental 2025 ya está en su fase final, donde Cruz Azul será el representante de la Concacaf y de México en este torneo de la FIFA que vive su segunda edición tras un nuevo formato.

Este certamen empezó desde el 14 de septiembre y estará finalizando el próximo 17 de diciembre de este año. En total fueron seis equipos clasificados Al Ahli (AFC), Auckland City FC (Oceanía), Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (CONMEBOL), Paris Saint-Germain (UEFA) y Pyramids FC (CAF), pero a esta fase final solamente llegaron cuatro.

El Pyramids FC de Egipto se encargó de eliminar al Auckland City (3-0) para después medirse al Al Ahli, al cual derrotaron 3-1 y así llegar hasta la Copa Challenger de la FIFA, donde enfrentará al ganador del Derbi de las Américas.

En el Derbi de las América, Cruz Azul estará midiéndose al Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. El ganador de este partido se medirá al conjunto de Egipto.

🔜 DERBI DE LAS AMÉRICAS 💙🇶🇦 pic.twitter.com/iLRdIsrA6o — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 8, 2025

Por su parte, el Paris Saint-Germain ya está instalado en la final del certamen, donde espera al ganador de la Copa Challenger, la cual disputará el Pyramids FC y Cruz Azul o Flamengo.

Partidos y dónde ver EN VIVO la Copa Intercontinental 2025