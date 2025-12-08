Más Información

Así es la LUJOSA mansión de Gignac en Monterrey: cuenta con toboganes, albercas y canchas

La joven estrella de Centroamérica que apunta a llegar a la Liga MX

Selección de Guatemala toma decisión respecto al futuro de Luis Fernando Tena

Rayados confirma la salida de Sergio Ramos tras eliminación contra Toluca

Novak Djokovic apuesta por México y Portugal para la Final del Mundial 2026

André-Pierre Gignac se ha colocado como una de las grandes figuras de la ciudad de Monterrey, aunque también en uno de los más repudiados por jugar en El delantero francés se enamoró de esta ciudad y eso lo llevó a construir una increíble mansión a las afueras de la metrópoli.

El medio francés, Telefoot, realizó un trabajo sobre la casa del artillero galo, quien les abrió las puertas para mostrar como su pasión por la arquitectura lo llevó a crear este lujoso hogar, el cual cuenta con amenidades de primer nivel.

Dentro del video, se observa como Gignac llega a aquel terreno a bordo de su Cybertruck, camioneta de Tesla valuada en más de dos millones de pesos mientras se dirigen a su propiedad a las afueras de la ciudad.

Enamorado de Monterrey, André-Pierre le presume al entrevistador la vista que hay del Cerro de la Silla en su camino a su hogar, diciendo que son "fantásticas".

Después de estacionar su lujosa camioneta, un dron sobrevuela el terreno en el que el francés se encargó de plasmar su visión. Curiosamente, Gignac confesó en esta entrevista que aquí en México se le despertó su pasión por la arquitectura.

A lo largo de esas tomas se puede observar el inmenso lote que adquirió André y el cual convirtió en una auténtica locura. La propiedad cuenta con una cancha de futbol personalizada, otra de basquetbol y una de pádel. Además de esas amenidades, también se pueden apreciar dos albercas, una de ellas con un tobogán de primer nivel.

