André-Pierre Gignac se ha colocado como una de las grandes figuras de la ciudad de Monterrey, aunque también en uno de los más repudiados por jugar en Tigres. El delantero francés se enamoró de esta ciudad y eso lo llevó a construir una increíble mansión a las afueras de la metrópoli.

El medio francés, Telefoot, realizó un trabajo sobre la casa del artillero galo, quien les abrió las puertas para mostrar como su pasión por la arquitectura lo llevó a crear este lujoso hogar, el cual cuenta con amenidades de primer nivel.

Dentro del video, se observa como Gignac llega a aquel terreno a bordo de su Cybertruck, camioneta de Tesla valuada en más de dos millones de pesos mientras se dirigen a su propiedad a las afueras de la ciudad.

Enamorado de Monterrey, André-Pierre le presume al entrevistador la vista que hay del Cerro de la Silla en su camino a su hogar, diciendo que son "fantásticas".

La maison de Gignac au Mexique 𝗘𝗦𝗧 𝗛𝗔𝗟𝗟𝗨𝗖𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘 🤯🇲🇽



Terrain de football, piscine et des attractions, il y a TOUT !



Después de estacionar su lujosa camioneta, un dron sobrevuela el terreno en el que el francés se encargó de plasmar su visión. Curiosamente, Gignac confesó en esta entrevista que aquí en México se le despertó su pasión por la arquitectura.

A lo largo de esas tomas se puede observar el inmenso lote que adquirió André y el cual convirtió en una auténtica locura. La propiedad cuenta con una cancha de futbol personalizada, otra de basquetbol y una de pádel. Además de esas amenidades, también se pueden apreciar dos albercas, una de ellas con un tobogán de primer nivel.